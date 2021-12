Tajwan ma nadzieję, że podczas prezydencji Francji w Radzie UE w pierwszym półroczu 2022 r. Unia Europejska będzie dążyć do podpisania dwustronnej umowy inwestycyjnej (BIA) z Tajpej, co otworzy drzwi do dalszej współpracy dwustronnej – oznajmiła w czwartek na spotkaniu z delegacją francuskich deputowanych prezydent Caj Ing-wen.

Na czele sześcioosobowej delegacji francuskich parlamentarzystów, która przybyła na Tajwan w środę, stoi były przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Francois de Rugy. Reklama Caj podczas czwartkowego spotkania podziękowała za przegłosowanie w tym roku przez dwie izby francuskiego parlamentu rezolucji, w której zaapelowano o włączenie Tajwanu do trzech organizacji międzynarodowych, w tym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Interpolu i Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO). „Jesteście prawdziwymi przyjaciółmi Tajwanu” – oświadczyła tajwańska prezydent, zwracając się do członków delegacji. „Tajwan zrobi wszystko, co w jego mocy, aby wypełnić swoje międzynarodowe zobowiązania. Mamy nadzieję, że będziemy współpracować z Francją i podobnie myślącymi partnerami z UE, aby jeszcze bardziej przyczynić się do pokoju i stabilności w regionie Indo-Pacyfiku, a także do rozwoju i dobrobytu na świecie” – powiedziała Caj. De Rugy podczas spotkania wyraził nadzieję na wzmocnienie współpracy w strefie gospodarczej, w tym w produkcji półprzewodników oraz energii odnawialnej. W czwartek parlamentarzystów gościł również minister spraw zagranicznych Tajwanu Joseph Wu. „W czasie, gdy demokratyczny Tajwan mierzy się z zagrożeniem militarnym i agresją dyplomatyczną ze strony autorytarnych Chin, wizyta parlamentarzystów (pod przewodnictwem Francois) de Rugy’ego jest dla Tajwańczyków głęboko poruszającym wyrazem mocnego poparcia i wartościowej przyjaźni” – można przeczytać w oświadczeniu MSZ po spotkaniu. Delegacja w środę spotkała się z innymi przedstawicielami rządu, rozmawiała z minister gospodarki Wang Mei-hua; tematem rozmów były m.in. półprzewodniki i odnawialne źródła energii. Wizyta francuskich parlamentarzystów, która ma potrwać do niedzieli, została potępiona przez Pekin. „Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się jakiejkolwiek oficjalnej i politycznej wymianie pomiędzy Tajwanem a krajami, z którymi Chiny nawiązały stosunki dyplomatyczne” – powiedział rzecznik chińskiej dyplomacji Zhao Lijian. To druga w tym roku delegacja francuskich parlamentarzystów na Tajwanie. W październiku na wyspę udali się członkowie francuskiego Senatu; na czele delegacji stał Alain Richard. Z Tajpej Aleksandra Bielakowska (PAP) abie/ jo/ akl/