Na Comex w Nowym Jorku miedź zyskuje 0,21 proc. i jest po 4,3550 USD za funt.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków może jeszcze w tym tygodniu dopuścić do użycia leki firm Pfizer Inc. i Merck & Co. przeciwko koronawirusowi, co zwiększy dotychczasowy "arsenał" metod leczenia Covid-19.

Pacjenci z pozytywnym wynikiem na Covid-19 mogą zażywać tabletki przez kilka dni w domu, co może zmniejszyć obciążenie przepełnionych amerykańskich szpitali w czasie sezonu zimowego, gdy spodziewany jest wzrost zakażeń koronawirusem.

Sentyment inwestorów poprawiły też komentarze prezydenta USA Joe Bidena, który ocenił, że nadal są szanse na zaakceptowanie jego planu gospodarczego w Kongresie - o wartości 2 bln USD - po tym, jak wcześniej senator Joe Manchin zaskoczył amerykańską administrację ogłaszając, że nie poprze planu Bidena.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 88 USD i kosztowała 9.534,00 USD za tonę. (PAP Biznes)