"Wraz z partnerami ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Austrii i Nowej Zelandii napisałam dziś list do centrali Interpolu i jego komitetu wykonawczego, w którym wzywam do podjęcia w tym tygodniu, zgodnie z przepisami, decyzji o natychmiastowym zawieszeniu dostępu Rosji do systemów Interpolu" - napisała Patel.

Także minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski oświadczył, że Federacja Rosyjska powinna zostać wydalona z Interpolu "za łamanie podstawowych zasad i masowe nadużywanie narzędzi i usług organizacji w celu ukrycia swoich zbrodni i prześladowania wrogów politycznych".