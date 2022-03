Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że wojna to rzecz abstrakcyjna. Choć w telewizjach widywaliśmy obrazki z Iraku czy Afganistanu, łatwo było myśleć, że nas to nie dotyczy. To przecież nie może wydarzyć się w Warszawie, Krakowie czy Berlinie. Kabul to nie Paryż. Ostatnie dwa tygodnie sprawiły, że mit o wojnie odległej został zburzony równie szybko jak przedmieścia Kijowa. Niestety, słowa pruskiego generała Carla von Clausewitza, że „wojna nie jest niczym innym niż kontynuacją polityki innymi środkami”, nie przestały być aktualne. Choć zostały zapomniane.