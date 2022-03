"Konkretnych informacji nie ma, ale zasadnym jest założenie, że jeśli prezydent Biden udaje się do Europy w tym czasie (...) to trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do zaznaczenia pozycji Stanów Zjednoczonych i sojuszu jako całości, niż najsilniejsze ogniwo wschodniej flanki, jakim jest Polska" - powiedział Rau. Dodał, że wizyta prezydenta Bidena w Polsce "wydaje się bardzo prawdopodobna".

