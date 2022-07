W niektórych miejscach Wielkiej Brytanii temperatura w ciągu nocy nie spadła poniżej 25 stopni Celsjusza. W miejscowości Kenley w hrabstwie Sussex w południowo-wschodniej Anglii w najchłodniejszym momencie nocy było 25,8 st. C. Poprzedni rekord najwyższej minimalnej temperatury w ciągu doby wynosił 23,9 st. C, a ustanowiony został 3 sierpnia 1990 r. w Brighton.

Met Office spodziewa się, że we wtorek w ciągu dnia odnotowana zostanie najwyższa temperatura w historii pomiarów w Wielkiej Brytanii, a zapewne także po raz pierwszy osiągnięty zostanie poziom 40 stopni. Obecny rekord ustanowiony został w lipcu 2019 r. - w ogrodzie botanicznym uniwersytetu w Cambridge zmierzono 38,7 st. C. Ale w niektórych miejscach temperatura już o 10 rano przekraczała 35 stopni. Najwyższa była w ogrodach Kew Gardens w zachodnim Londynie - 35,1 st. Na to, że rekord jest bardzo prawdopodobny wskazuje fakt, że o 9 rano we wtorek w Kew Gardens oraz na londyńskim lotnisku Heathrow temperatura była aż o 7 stopni wyższa niż o tej samej porze w poniedziałek.

Na większości terytorium Anglii i w sporej części Walii od poniedziałku do północy z wtorku na środę obowiązuje najwyższy poziom alertu w związku z upałami. To pierwszy przypadek w historii, by Met Office wprowadził czerwony poziom z powodu wysokich temperatur.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)