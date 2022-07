Reklama

W wywiadzie dla „Welt am Sonntag” Schaeuble, były szef MSW i przewodniczący Bundestagu, oświadczył: „Od bardzo dawna jestem zdania, że Polska, obok Francuzów i Niemców, powinna wreszcie znaleźć się w czołówce europejskiego zjednoczenia, jako równorzędny, równie ważny członek. Polska musi być potraktowana jak najszybciej w taki sposób, w jaki od zawsze na to zasługiwała. Nie możemy ominąć tej szansy”.

Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie można zaobserwować w Europie Środkowo-Wschodniej interesujące przesunięcie - z osi Warszawa-Budapeszt na oś Praga-Warszawa-kraje bałtyckie. „Z tego punktu widzenia szkoda, że (prezydent Francji Emmanuel) Macron i (kanclerz Niemiec Olaf) Scholz pojechali do Kijowa bez polskiego premiera (Mateusza) Morawieckiego. Byłby to zupełnie inny sygnał, gdyby to Polska, Niemcy i Francja pojawiły się razem w Kijowie” – ocenił Schaeuble.

Centralna rola polski w polityce obronnej

„Co więcej, Polska odgrywa również centralną rolę w polityce obronnej, co zauważyliśmy przynajmniej od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Berlin wraz z Warszawą i Paryżem mógłby pracować nad tym, by obrona europejska nie była projektowana jako alternatywa dla NATO, ale raczej jako jej uzupełnienie” – dodał polityk.

„To Francja, Niemcy i Polska powinny teraz podjąć inicjatywę zacieśnienia europejskiej polityki obronnej. Powinny przodować, a jednocześnie zaprosić wszystkich Europejczyków do przyłączenia się. Nawiasem mówiąc, to samo dotyczy polityki wobec uchodźców (…). Jeszcze raz chciałbym pochwalić Polskę. Pomoc okazywana przez Polskę w zakwaterowaniu ukraińskich uchodźców jest ogromna” – podkreślił.

Europa to nie tylko Europa Zachodnia

„Musimy wreszcie poważnie potraktować fakt, że obecnie Europa to nie tylko stara Europa Zachodnia” – dodał, przypominając, że problem z procesem zjednoczenia Niemiec polegał w dużej mierze na tym, że zbyt długo pozwalano obywatelom z wschodnich krajów związkowych odczuwać, że nie są postrzegani jako równi Niemcom z Zachodu. „Na poziomie europejskim mamy ten sam problem. To musi się pilnie zmienić” – zauważył.

Jeśli chodzi o pogłębienie współpracy europejskiej, to koniecznie jest skupienie się na obronności. „To jasne, w tej dziedzinie musimy zrobić o wiele więcej. Po tym, jak wspólnicy Putina codziennie grożą atakiem nuklearnym, jestem absolutnie pewien, że potrzebujemy również odstraszania nuklearnego na szczeblu europejskim. (…) Wiem, że w Niemczech nie będzie to łatwa debata. W każdym razie europejska zdolność obronna jest nie do pomyślenia bez wymiaru nuklearnego. (…) Spróbowałbym również włączyć Wielką Brytanię jako europejską potęgę jądrową” - dodał polityk CDU.

Europa Wschodnia zna Rosję lepiej niż Niemcy

Jak wskazuje „Welt am Sonntag”, zwłaszcza od wybuchu wojny na Ukrainie częściej pojawiają się opinie, że Niemcy nie wsłuchują się dostatecznie w głosy krajów Europy Wschodniej, które „znają Rosję lepiej, niż Niemcy”.

„To rzecz, którą niemieccy politycy naprawdę muszą przyznać: nasza reputacja jest szczególnie słaba w tych kwestiach. Jesteśmy postrzegani jako hamulce, także jeśli chodzi o solidarność z Ukrainą. To jest tylko częściowo prawdą, i nawet jeśli kanclerz przekonuje, że tak nie jest, to fakt, że inni widzą to w ten sposób, jest faktem polityki niemieckiej” – skomentował Schaeuble. „Dotychczasowa polityka niemiecko-rosyjska nie jest chwalebną kartą” - dodał.

Współpraca z Rosją

Schaeuble zadeklarował, że docelowo jest zwolennikiem współpracy z Rosją, która „będzie szanować podstawowe zasady partnerstwa, takie jak niezmienność granic, wyrzeczenie się przemocy w celu obrony własnych interesów i poszanowania praw człowieka”. „Uważam, że długoterminowe interesy Rosji sprzyjają ściślejszej współpracy z Europą, a nie z Chinami” – ocenił.

„Myślę, że także Polacy zgodziliby się z tym, że partnerstwo z Rosją, która zobowiązałaby się do niestosowania przemocy, uznania nienaruszalności granic i fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego, byłoby politycznie poprawne. Z taką Rosją moglibyśmy i chcemy dobrze współpracować. Ale z Putinem będzie to trudne” – podsumował Wolfgang Schaeuble. (PAP)