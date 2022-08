Przedstawiciele rządu zapewnili, że talibowie nie nakażą usunięcia żadnych zajęć z obecnego programu nauczania.

Mimo to, w świetle surowej interpretacji prawa szariatu przez talibów, niektóre uniwersytety w Afganistanie zmieniły programy zajęć na kierunkach związanych z muzyką i rzeźbą. Tego rodzaju przedmioty są drażliwą kwestią dla obecnego rządu - przekazała AFP.

Ponadto, z powodu exodusu wykształconej elity Afganistanu, w tym profesorów, wiele zajęć nie może być dalej prowadzonych - dodała agencja.

Afgańskie władze od miesięcy zapewniają, że szkoły zostaną ponownie otwarte dla dziewcząt. Jako powody ich zamykania rząd talibów wskazuje kwestie techniczne i finansowe. Abdulkhaliq Sadiq, przedstawiciel ministerstwa edukacji, powiedział we wtorek, że rodziny mieszkające na obszarach wiejskich nadal nie są przekonane do konieczności posyłania dziewcząt do szkół.

Społeczność międzynarodowa uważa zapewnienie równych praw do edukacji za kluczowy warunek formalnego zaakceptowania rządu talibów. Jak dotąd żaden kraj świata nie zdecydował się na taki ruch, mimo że talibowie od roku sprawują władzę - powiadomiła AFP.