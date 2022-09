Premier Węgier Viktor Orban udaje się do Moskwy, by oddać hołd zmarłemu Michaiłowi Gorbaczowowi - poinformował w sobotę rano rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs. W sobotę w rosyjskiej stolicy odbędzie się pogrzeb zmarłego we wtorek wieczorem w wieku 91 lat ostatniego przywódcy ZSRR.

Prezydent Rosji Władimir Putin nie planuje spotkania z Orbanem podczas jego niespodziewanej wizyty w Moskwie - przekazała agencja AFP, powołująca się na rzecznika Kremla Dmitrij Pieskow. Reklama Uroczystości pogrzebowe pierwszego (i zarazem ostatniego) prezydenta ZSRR rozpoczną się ceremonią w Sali Kolumnowej moskiewskiego Domu Związków, gdzie żegnano wszystkich poprzednich przywódców ZSRR z wyjątkiem Nikity Chruszczowa. Gorbaczow zostanie pochowany na Cmentarzu Nowodiewiczym, obok swojej zmarłej w 1999 roku małżonki Raisy. Na cmentarzu tym spoczywa wielu zasłużonych Rosjan, w tym pierwszy prezydent poradzieckiej Rosji Borys Jelcyn.(PAP)