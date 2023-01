Eksperci uważają, że rząd pod wodząbyłby bardziej przychylny, gdybyograniczył krytykę izraelskich nadużyć wobec. Na to w najbliższej przyszłości liczyć raczej nie mogą. Dojście do władzy skrajnie prawicowej koalicja rządowej może jedynie zaognić i tak już niestabilną sytuację. Jej członkowie - w tym ekstremistyczny Itamar Ben-Gewir - zobowiązali się m.in. do przyspieszenia budowy żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu. Biały Dom jest zaniepokojony eskalacją przemocy między Izraelczykami a Palestyńczykami w ostatnich dniach. Siły izraelskie zabiły w czwartek dziewięciu Palestyńczyków podczas nalotu w Dżeninie na okupowanym Zachodnim Brzegu. Był to jeden z najbardziej śmiertelnych dni na tym terytorium od dziesięcioleci.