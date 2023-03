Castro poinformowała na swoim koncie na Twitterze, że poleciła ministrowi spraw zagranicznych Hondurasu Eduardo Reinie rozpoczęcie negocjacji z Chinami; nic nie wspominała o przyszłości relacji z Tajwanem.

Podczas kampanii wyborczej Xiomara Castro nie wykluczyła zerwania stosunków z Tajwanem i nawiązania relacji z Chinami, ale po objęciu urzędu prezydenta na początku ubiegłego roku powiedziała, że ma nadzieję na utrzymanie więzi z Tajwanem.

W styczniu 2022 roku także minister spraw zagranicznych Hondurasu zapewniał w wypowiedzi dla agencji Associated Press, że jego kraj nadal będzie rozwijał relacje z Tajwanem.

Nie wiadomo, co skłoniło władze Hondurasu do zmiany polityki.

Tajwan apeluje: Nie podejmujcie złej decyzji

MSZ Tajwanu zaapelowało w środę do Hondurasu, by nie podejmował "złej decyzji” o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Chinami, co doprowadziłoby de facto do zerwania stosunków z Tajpej.

"Apelujemy do Hondurasu, aby dobrze się zastanowił i nie wpadł w pułapkę Chin, podejmując złą decyzję, która zaszkodzi długoterminowej przyjaźni między Tajwanem a Hondurasem" – napisano w oświadczeniu tajwańskiego MSZ.

Honduras jest obecnie jednym z ostatnich 14 krajów, które utrzymują stosunki dyplomatyczne z Tajwanem.

Komunistyczne Chiny, które roszczą sobie pretensje do zwierzchnictwa nad Tajwanem, nie godzą się na to, by inne państwa mogły utrzymywać stosunki dyplomatyczne zarówno z nimi, jak i z tą wyspą.