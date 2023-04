Dyrektor Albemarle w Chile, Ignacio Mehech, i wiceprezes CORFO Jose Miguel Benavente omówili rządowy plan, który koncentruje się przede wszystkim na solnisku Atacama, gdzie Albemarle ma umowę na eksploatację tego surowca do 2043 roku - podało CORFO.

CORFO będzie nadal właścicielem obiektów górniczych, podczas gdy wydobycie byłoby realizowane na podstawie umów najmu, które "stopniowo włączają państwo" poprzez partnerstwa publiczno-prywatne z większościowym udziałem państwa - przekazało CORFO.

Benavente powiedział, że "stowarzyszenie publiczno-prywatne i ewentualne przedłużenie poza 2043 rok" zostanie zdefiniowane w późniejszym terminie, ale dodał, że umowa powinna przynieść korzyści obu stronom.

W osobnym oświadczeniu wydanym po spotkaniu Mehech stwierdził, że oświadczenie prezydenta Borica o przestrzeganiu umów jest "jednoznacznym sygnałem dla rynku, który pozwala nam zmaksymalizować nasze zaangażowanie w Chile".

Przedstawiciel amerykańskiej korporacji przekazał, że Albemarle,największy na świecie producent litu, chce się rozwijać dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii w Chile i na płaskowyżu solnym Atacama.

Plany nacjonalizacji

Chilijski prezydent Gabriel Boric poinformował w ubiegłym tygodniu, że znacjonalizuje krajowy przemysł litowy i stworzy oddzielną firmę państwową do produkcji metalu używanego m.in. do produkcji baterii do pojazdów elektrycznych.

Reuters zauważa, że posunięcie to zszokowało inwestorów i firmy zagraniczne oraz wzbudziło obawy o produkcję i dostawy litu, metalu niezbędnego w bateriach pojazdów elektrycznych.

Chile posiada globalnie największe rezerwy litu i jest obecnie drugim co do wielkości producentem tego surowca na świecie.

Lit jest tzw. metalem krytycznym. Mianem „krytyczne” określa się te surowce (w tym metale), które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju nowoczesnej gospodarki; w szczególności dla procesu transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii (do wytwarzania np. turbin wiatrowych, paneli słonecznych, akumulatorów pojazdów elektrycznych i elektrolizerów).(PAP)