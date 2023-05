W środę w Rydze Smiltens spotkał się ze swoim estońskim odpowiednikiem Laurim Hussarem - napisała agencja LETA.

Reklama

Obaj przewodniczący zwrócili uwagę na duże znaczenie zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Podkreślili, że konieczne jest "klarowne, bezpośrednie i bezustanne wsparcie dla ukraińskiego postępu na drodze do NATO i, potencjalnie, członkostwa w UE" - przekazała LETA.

Hussar wyraził nadzieję, że do czasu lipcowego szczytu w Wilnie do Sojuszu Północnoatlantyckiego dołączy Szwecja. To również byłoby mocnym sygnałem dla Ukrainy - dodał.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska