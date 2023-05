W ubiegłym roku prawie 7,2 mln mieszkańców Niderlandów otrzymało kary za wykroczenia drogowe. Skłonnością do zbyt szybkiej jazdy oraz nieprzestrzegania innych przepisów w ruchu drogowym wykazało się także wielu obcokrajowców, przeszło 10 proc. wszystkim mandatów trafiło właśnie do nich.

Wśród ukaranych obcokrajowców najwięcej było Niemców - 313 tys. oraz Belgów - 234 tys. Na trzecim miejscu znaleźli się Polacy - 93 tys. mandatów.

Tymczasem w Luksemburgu obowiązuje mało znany system wirtualnych punktów karnych dla zagranicznych kierowców. Funkcjonuje on na podobnych zasadach jak polskie punkty karne, są one przyznawane za określone wykroczenia drogowe. Jednakże w Luksemburgu mogą je także otrzymać obcokrajowcy. Nie oznacza to, że luksemburska policja może odbierać dokumenty zagranicznym kierowcom, jednak osoby które w ciągu roku otrzymają ponad 12 punktów, nie mogą prowadzić pojazdów w Luksemburgu przez 12 miesięcy.