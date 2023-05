Do poważnego wypadku doszło we wtorek na autostradzie A12. Według aktualnych informacji w wypadku brał udział polski autokar i dwie ciężarówki. Początkowo informowano o 18 osobach rannych. "Liczba ta wzrosła do około 60" - pisze portal "Maerkischen Oderzeitung" powołując się na policję autostradową.

Według wstępnych informacji, jadący w kierunku Berlina samochód ciężarowy próbował zmienić pas ruchu. Uderzył przy tym w jadący z przodu samochód ciężarowy i zderzył się z bokiem autokaru - pisze portal dziennika "Bild". Według policji jedna z ciężarówek była pojazdem przewożącym towary niebezpieczne. "Ładunek: paliwo" - pisze 'Bild". Początkowo nie było wiadomo, czy jechała z ładunkiem, czy bez. Reklama Jak wcześniej powiedział PAP rzecznik Komendy Głównej Policji, insp. Mariusz Ciarka do zdarzenia doszło kilkadziesiąt kilometrów za granicą Polską. "W woj. lubuskim uruchomiono centrum operacyjne policji celem koordynowania i wymiany informacji ze stroną niemiecką" - wyjaśnił. "Decyzją Komendanta Głównego Policji na miejsce zostali skierowani polscy policjanci celem wsparcia w działaniach ratunkowych" - dodał rzecznik KGP. Według ustaleń PAP na miejsce wypadku polskiego autokaru pojechało kilku policjantów, którzy będą m.in. pomagać niemieckim kolegom zabezpieczyć miejsce oraz pomóc poszkodowanym Polakom. Nieoficjalnie PAP ustaliła, że brane jest pod uwagę, aby część rannych pasażerów przewieźć do polskich szpitali. Ambasada RP: Konsulowie z Berlina są na miejscu wypadku polskiego autobusu Polscy konsulowie z Berlina są na miejscu i pozostają w bieżącym kontakcie ze służbami miejscowymi; potwierdzają dostępne dotychczas informacje, udzielają niezbędnej pomocy poszkodowanym obywatelom polskim - poinformowała PAP rzeczniczka ambasady w Berlinie Magdalena Szuber-Zasacka. We wtorek doszło do wypadku polskiego autobusu w Niemczech. "Mamy niepotwierdzone jeszcze informacje, że właścicielem autokaru jest firma prywatna z siedzibą w Warszawie" - dodała rzeczniczka. Wcześniej konsul RP w Berlinie Marcin Król poinformował na Twitterze: "Wypadek polskiego autobusu na A12 w kierunku Berlina. Wg wstępnych danych poszkodowanych zostało 56 osób (pełnoletnich), w tym 2-3 ciężko. Nie mam jeszcze informacji co do obywatelstwa ww." Do poważnego wypadku doszło we wtorek na autostradzie A12 między węzłami Storkow i Fuerstenwalde (Brandenburgia). Według aktualnych informacji w wypadku brał udział polski autokar i dwie ciężarówki. KGP: Uruchomiono specjalną infolinię dla rodzin podróżujących autokarem, który uległ wypadkowi w Niemczech W związku z wypadkiem polskiego autokaru w Niemczech w Centrum Operacyjnym utworzonym decyzją Komendanta Głównego Policji uruchomiono specjalną infolinię dla rodzin podróżujących autokarem: 47 7911124 - poinformowała w mediach społecznościowych Polska Policja. autorka: Marta Stańczyk/ bml/ mal/ bf/ jar/ Roma Bojanowicz