Większość z pożarów w Kolumbii Brytyjskiej, bo 374 z nich, została spowodowana przez uderzenie pioruna – podaje na swojej stronie B.C. Wildfire Service, rządowa agencja zajmująca się monitorowaniem pożarów lasów. 251 z tych pożarów wciąż nie zostało opanowanych, a tylko w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 12 nowych. W tym roku w Kolumbii Brytyjskiej las palił się 1485 razy.

Reklama

Jeden z pożarów przybrał tak bardzo na sile, że we wtorek wszyscy strażacy musieli ratować się ucieczką

W ostatnich godzinach szybko powiększający się pożar spowodował ogłoszenie alertu w Invermere, gdzie mieszkańcy ponad tysiąca domów muszą przygotować się do ewakuacji, która może zostać zarządzona w każdej chwili – podały media. Invermere to turystyczny rejon w południowo-wschodniej Kolumbii Brytyjskiej. We wtorek ogłoszono takie alerty w regionie Cariboo na obszarze 320 km kwadratowych; na liście uaktualnianej na stronie B.C. WildfireService są zarówno alerty jak i nakazy ewakuacji.

Reklama

Z kolei na Terytoriach Północno-Zachodnich jeden z pożarów przybrał tak bardzo na sile, że we wtorek wszyscy strażacy musieli ratować się ucieczką – podawał publiczny nadawca CBC.

W Nowej Szkocji trwa szacowanie szkód po weekendowych ulewach i powodziach. W środę rząd prowincji poinformował, że udostępnia środki z programu wsparcia w sytuacjach, gdy szkód nie pokrywają posiadane umowy ubezpieczenia. Wypłaty, do 200 tys. CAD, są dostępne dla gospodarstw domowych, małych firm i organizacji non profit, ale ubezpieczyciel musi potwierdzić na specjalnym formularzu, że nie ma podstawy do wypłaty odszkodowania.

W ciągu minionych dwóch dni policja w Nowej Szkocji odnalazła ciała dwojga dzieci zaginionych podczas powodzi w sobotę. Odnaleziono również zwłoki mężczyzny z innego samochodu, a cały czas trwają poszukiwania jeszcze jednej osoby.

Z Toronto Anna Lach