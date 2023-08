W Sztokholmie doszło w czwartek do zamieszek na festiwalu kultury erytrejskiej. Kilkuset Erytrejczyków zaatakowało uczestników plenerowej imprezy z powodu ich związków z reżimem w Erytrei. Doszło do podpaleń, co najmniej kilka osób zostało rannych.

"Całkowity chaos, sceny jak na wojnie" - tak opisał konflikt między dwiema grupami imigrantów z Erytrei reporter gazety "Expressen". Na polach Jaervafaeltet, gdzie odbywała się impreza, spłonęły namioty organizatorów, a także kilka samochodów. W ruch poszły kamienie, którymi zostali obrzuceni również policjanci.

Według mediów co najmniej kilka osób jest rannych. Grupa Erytrejczyków zablokowała drogę E 18 w kierunku Oslo. W pobliskiej dzielnicy Rinkeby wstrzymano transport publiczny. Festival Eritrea Scandinavia odbywa się od lat 90. W ubiegłym roku wynajęcie przez miasto terenu na organizację imprezy skrytykowała szwedzka lokalna polityk Asa Nilsson Soederstroem (Liberałowie).

Zamieszki w Niemczech podczas Festiwalu Erytrei. Zatrzymano około 200 osób Zobacz również

"Erytrea jest rządzona żelazną ręką przez partię PFDJ (Ludowy Front na rzecz Demokracji i Sprawiedliwości), a tego rodzaju festiwale mają na celu zebranie pieniędzy w celu prześladowania Erytrejczyków" - zauważyła radna dzielnicy. W Erytrei od 2001 roku więziony jest bez procesu erytrejsko-szwedzki dziennikarz Dawit Isaak, o którego uwolnienie od lat bezskutecznie zabiegają władze Szwecji oraz organizacje dziennikarskie. Ze Sztokholmu Daniel Zyśk (PAP)