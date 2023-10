Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Państwowego Azerbejdżanu. Arkadija Ghukasiana (stał na czele enklawy w latach 1997-2007), Bako Sahakiana (głowa nieuznawanego państwa w latach 2007-2020), oraz Araika Harutiuniana (kierował Górskim Karabachem w latach od maja 2020r. do 1 września 2023 r.) przewieziono do stolicy Azerbejdżanu, Baku. Zostali zatrzymani w ramach prowadzonych przeciwko nim postępowań karnych, jednak azerbejdżańskie media nie precyzują, o co są oskarżani.

Razem z nimi zatrzymano również byłego przewodniczącego parlamentu republiki Dawida Ishaniana.

19 września Azerbejdżan rozpoczął trwającą dwa dni operację wojskową w Górskim Karabachu - enklawie zamieszkanej w większości przez Ormian, lecz należącej de iure do Azerbejdżanu. Po opanowaniu enklawy jej władze ogłosiły koniec istnienia nieuznawanej republiki z dniem 1 stycznia 2024 roku. Ponad 100 tys. Ormian opuściło region.

27 września były szef rządu nieuznawanej republiki, biznesmen Ruben Wardanian, został zatrzymany podczas próby opuszczenia Górskiego Karabachu przez władze azerbejdżańskie. Następnego dnia został aresztowany i oskarżony na podstawie kilku artykułów, w tym dotyczących finansowania terroryzmu i udziału w tworzeniu i działalności nielegalnych grup zbrojnych. 29 września władze Azerbejdżanu zatrzymały Levona Mnacakaniana, byłego dowódcę armii Górskiego Karabachu, oraz Dawida Babajana, byłego ministra spraw zagranicznych nieuznawanej republiki i doradcę prezydenta - przypomina Meduza.