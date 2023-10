Galant wymienił cele planowanej kampanii militarnej. Znalazły się wśród nich "eliminacja terrorystycznego Hamasu i zniszczenie zarówno jego zdolności wojskowych, jak też zarządczych, całkowite usunięcie izraelskiej odpowiedzialności za Strefę Gazy oraz doprowadzenie do nowej sytuacji bezpieczeństwa w regionie" - napisało w oświadczeniu biuro prasowe ministra.

Jak podkreślono, po zniszczeniu Hamasu siły izraelskie nie mają zamiaru "sprawować kontroli nad życiem (cywilów) w Strefie Gazy".

Reklama

Agencja Associated Press zwróciła uwagę, że był to pierwszy przypadek, by jeden z wiodących izraelskich polityków dyskutował publicznie długofalowe plany Tel Awiwu wobec Gazy.