Lerner zaprzeczył, by rozszerzone działania sił izraelskich były inwazją lądową, której wcześniej oczekiwano - relacjonuje ABC. Rzecznik oświadczył, że Izrael czyni wszystko, by uniknąć ofiar cywilnych, jednak - jak oznajmił - jest to "wojna", którą rozpoczął palestyński Hamas.

Z kolei cytowany przez ABC przedstawiciel USA powiedział, że Izrael rozpoczął "bardziej ograniczone wtargnięcie" na terytorium Strefy Gazy i zgodził się na przekazanie wsparcia humanitarnego.

Minister spraw zagranicznych Jordanii Ajman Safadi ogłosił w piątek wieczorem, że Izrael rozpoczął inwazję lądową w Strefie Gazy. Sam Izrael tego nie potwierdza. Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały tylko o rozszerzeniu operacji lotnictwa i armii w Strefie Gazy - wskazał portal Times of Israel.

"Dziś w nocy Hamas poczuje nasz gniew"

Doradca izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, Mark Regew, powiedział w piątek wieczorem w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News, że Izrael zwiększa presję na Hamas, trwają jego operacje militarne. Gdy to się skończy, Strefa Gazy będzie zupełnie inna - dodał Regew.

Z kolei w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji MSNBC doradca izraelskiego premiera oświadczył: "Dziś w nocy Hamas poczuje nasz gniew". Hamas zapłaci za swoje zbrodnie przeciw ludzkości, "tej nocy zaczynamy mu odpłacać" - dodał.

Dostawcy usług telekomunikacyjnych w Strefie Gazy, poinformowali chwilę wcześniej, że z powodu intensywnych bombardowań przestały tam działać telefony komórkowe i internet.

Times of Israel: Trwa intensywna wymiana ognia

Portal Times of Israel podaje w piątek wieczorem, że według źródeł palestyńskich izraelska armia lądowa z użyciem czołgów prowadzi operacje w Strefie Gazy, trwa intensywna wymiana ognia.

Wcześniej w piątek izraelskie siły powietrzne przeprowadziły intensywne bombardowania eksklawy, prawdopodobnie przygotowując inwazję lądową - podaje portal.

Z kolei Palestyńczycy utrzymywali, że Strefa Gazy została zaatakowana z lądu, morza i powietrza.

Media: Islamski Dzihad mówi o rakietach wystrzelonych na Sderot, Aszkelon i Aszdod

Zbrojne ramię palestyńskiego Islamskiego Dżihadu oświadczyło, że odpaliło pociski rakietowe w kierunku miast: Sderot, Aszkelon i Aszdod na południu Izraela - podała w piątek telewizja Al-Dżazira. Według mediów izraelskich pociski wystrzelone na Sderot nie spowodowały ofiar.

W tym ostatnim mieście spadły dwie rakiety odpalone ze Strefy Gazy, wyrządzając pewne szkody, ale nie powodując ofiar - podał portal Times of Israel.