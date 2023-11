Agencja Yonhap zaznacza, że wystrzelenie rakiety nastąpiło dzień wcześniej, niż oczekiwano. Korea Płn. uprzedziła Japonię o planowanym wystrzeleniu satelity wojskowego, co miało nastąpić między środą a 1 grudnia.

Reklama

Ostrzeżenie alarmowe dla prefektury Okinawa

Koreańskie wojsko oświadczyło, że pocisk, wystrzelony z północno-zachodniego obszaru Tongchang-ri na północy kraju, prawdopodobnie przenosił satelitę szpiegowskiego.

Reklama

Japonia wydała ok. 22:45 czasu lokalnego ostrzeżenie alarmowe dla prefektury Okinawa, wzywając jej mieszkańców do schronienia się. Zostało ono anulowane kilka minut później, kiedy rakieta "prawdopodobnie spadła do Oceanu Spokojnego około godziny 22:55" – informuje portal NHK.

Rząd Japonii potępił wystrzelenie rakiety przez Koreę Północną w "najostrzejszych możliwych słowach".

Korea Północna wykorzystała technologię balistyczną

Poprzednie próby Korei Północnej umieszczenia satelity szpiegowskiego na orbicie, w maju i sierpniu, również zakończyły się niepowodzeniem z powodów technicznych.

Agencja Kyodo, powołując się na japońskiego urzędnika, poinformowała, że Korea Północna wykorzystała technologię balistyczną.

Seul przestrzegał we wtorek Pjongjang, aby zaniechał kolejnych prób, które naruszają rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ zakazujące reżimowi Kim Dzong Una korzystania z m.in. technologii rakiet balistycznych.