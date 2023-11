Na filmie udostępnionym przez Gwardię Cywilną widać zarówno migrantów, którzy sami skaczą z łodzi do morza, jak i takich, którzy opierają się, prawdopodobnie nie umiejąc pływać, i są wypychani siłą przez osoby pilotujące łódź.

Hiszpańska Gwardia Cywilna uratowała 23 migrantów. Pięć osób z hipotermią zostało przewiezionych do szpitala. Według Czerwonego Krzyża migrantom grożono nożem, by ich zmusić do wyskoczenia z łodzi. Policja poszukuje łodzi z trzema silnikami, pilotowanej przez cztery osoby.

Według policji tego typu łodzi często używają handlarze narkotyków albo kursują one jako "morskie taksówki" przewożące nielegalnych migrantów. W obu przypadkach jednostka nie dopływa do brzegu, aby uniknąć przechwycenia przez służby hiszpańskie, i szybko zawraca na kontynent afrykański.

Z Saragossy Grażyna Opińska