W sondażu instytutu Insa dla dziennika "Bild" poparcie dla AfD spadło z 23 do 21,5 proc. - to największy spadek w badaniu Insa od prawie dwóch lat. Ostatnio AfD nieznacznie straciła w tym badaniu na przełomie roku (minus 0,5 punktu proc.).

Reklama

Największy wzrost odnotowały pozostałe partie

Uogólniając, we wszystkich sondażach od połowy 2022 r. poparcie dla AfD wykazywało tendencję wzrostową - przypomina we wtorek portal "Bilda".

Reklama

Socjaldemokratyczna partia kanclerza Olafa Scholza, SPD (13,5 proc.), straciła pół punktu procentowego w porównaniu z poprzednim tygodniem. Poparcie dla liberalnej FDP utrzymuje się na poziomie 5 proc. Spośród partii tworzących rząd tylko Zieloni byli w stanie poprawić wybik o pół punktu proc., do 12,5 proc.

Największy wzrost odnotowały pozostałe partie (plus 3,5 punktu proc. do 11,5 proc.). Należy do nich m.in. lewicowy Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW).

Badanie instytutu Forsa-Trendbarometer dla stacji RTL/ntv również pokazuje, że AfD straciła w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Spadła z 22 do 20 proc. Podczas gdy w wyborach do Bundestagu w 2021 r. AfD uzyskała 10,3 proc. poparcia, w ostatnim czasie jej notowania wzrosły do 22 proc. i utrzymywały się na tym wysokim poziomie przez wiele miesięcy - zaznacza portal RTL.

Według danych policji, w weekend w demonstracjach przeciwko prawicowemu ekstremizmowi w niemieckich miastach wzięło udział łącznie około 910 tys. osób. Liczba ta została ogłoszona przez rzecznika ministerstwa spraw wewnętrznych w Berlinie w poniedziałek.

Z Berlina Berenika Lemańczyk