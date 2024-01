Rządząca w Strefie Gazy palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas przeprowadziła 7 października 2023 roku zbrojny najazd na Izrael, w wyniku którego zginęło około 1200 osób, w większości cywilów. W trwających do dziś działaniach odwetowych Izraela śmierć poniosło blisko 26 tys. Palestyńczyków, a 90 proc. z ponad 2 mln mieszkańców Strefy Gazy musiało opuścić swoje domy. Zniszczeniu uległa co najmniej połowa wszystkich budynków na tym terytorium.

"Izrael musi podjąć wszelkie niezbędne środki będące w jego mocy, by zapobiec aktom ludobójstwa w Strefie Gazy"

11 stycznia Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ rozpoczął rozpatrywanie sprawy wniesionej przez RPA, która oskarżyła Izrael o popełnienie ludobójstwa na Palestyńczykach w Strefie Gazy. Prawnicy reprezentujący RPA zwrócili się do sędziów o nałożenie wiążących wstępnych nakazów na Izrael, w tym natychmiastowego wstrzymania izraelskiej kampanii wojskowej w Strefie Gazy.

Dzień później do oskarżeń ustosunkował się Izrael, który stwierdził, że oskarżanie o ludobójstwo to rażące zniekształcanie historii, a działania państwa żydowskiego są aktem samoobrony. "Niemożliwe jest zrozumienie konfliktu zbrojnego w Strefie Gazy bez poznania charakteru zagrożenia, przed którym stoi Izrael oraz brutalności i bezprawia sił zbrojnych, które stawiają mu czoła" - oświadczył przed sędziami przedstawiciel MSZ Izraela Tal Becker.

"Izrael musi podjąć wszelkie niezbędne środki będące w jego mocy, by zapobiec aktom ludobójstwa w Strefie Gazy" - oświadczył w piątek Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ w orzeczeniu ws. wniosku RPA o podjęcie środków nadzwyczajnych wobec Izraela w związku z wojną w Gazie. "Izrael powinien zapewnić, że jego siły zbrojne nie dopuszczają się aktów ludobójstwa w Strefie Gazy; powinien też podjąć środki na rzecz poprawy sytuacji humanitarnej".

Trybunał nie nakazał przerwania ognia w Strefie Gazy - podkreśla agencja Associated Press.

Szef dyplomacji palestyńskiej Rijad al-Maliki z zadowoleniem przyjął piątkowe orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ ws. wniosku RPA o podjęcie środków nadzwyczajnych wobec Izraela w związku z wojną w Gazie. "Sędziowie MTS ocenili fakty i opowiedzieli się za ludzkością i prawem międzynarodowym" - powiedział w oświadczeniu telewizyjnym al-Maliki. Jak podkreślił, Palestyna wzywa państwa świata "łącznie z siłą okupacyjną, Izraelem", by zapewniły wdrożenie nakazów Trybunału - przekazała agencja Reuters.

"Izrael ma prawo do obrony; będziemy kontynuować tę wojnę do całkowitego zwycięstwa, dopóki zakładnicy nie wrócą do Izraela, a Strefa Gazy nie będzie stanowiła zagrożenia - przekazał premier Izaela Benjamin Netanjahu, komentując piątkowe orzeczenie MTK. Netanjahu podkreślił, że oskarżenia o ludobójstwo są "oburzające". Zapewnił, że Izrael będzie nadal robił "to, co konieczne", aby się bronić.

"Piątkowe orzeczenie MTS przyczynia się do izolacji Izraela i ujawnienia jego zbrodni w Strefie Gazy"

"Piątkowe orzeczenie MTS ws. wniosku RPA o podjęcie środków nadzwyczajnych wobec Izraela w związku z wojną w Gazie to "decydujące zwycięstwo" prawa międzynarodowego" - przekazał minister sprawiedliwości RPA Ronald Lamola. Republika Południowej Afryki ma nadzieję, że Izrael będzie się stosował do piątkowego orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, według którego Izrael musi podjąć działania, by zapobiec aktom ludobójstwa podczas prowadzonej przez siebie wojny w Strefie Gazy - powiedział Lamola, cytowany przez agencję Reutera.

Dodał, że wierzy, że Nelson Mandela cieszyłby się z tego orzeczenia jako jeden z orędowników przyjęcia Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. "Jak zapewnić pomoc i wodę bez zawieszenia broni? Musi dojść do zawieszenia broni" - powiedziała z kolei minister spraw zagranicznych RPA Naledi Pandor.

"Piątkowe orzeczenie MTS przyczynia się do izolacji Izraela i ujawnienia jego zbrodni w Strefie Gazy" - powiedział wysoki rangą przedstawiciel Hamasu Sami Abu Zuhri agencji Reutera. "Wzywamy do zmuszenia izraelskich okupantów do wdrożenia decyzji sądu" - dodał.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ z siedzibą w Hadze jest głównym organem sądowniczym ONZ powołanym do rozstrzygania sporów między państwami. Wyroki Trybunału są prawnie wiążące i ostateczne, nie ma jednak możliwości ich egzekwowania, czego przykładem jest nakaz wstrzymania przez Rosję inwazji na Ukrainę.

Według AFP orzeczenie MTS przeciwko Izraelowi z pewnością zwiększyłoby presję polityczną na ten kraj i mogłoby posłużyć jako pretekst do nałożenia sankcji. Może też być postrzegane jako ważny sprawdzian międzynarodowej sprawiedliwości i będzie szczegółowo analizowane na całym świecie.