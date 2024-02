Thunberg oraz 26 innych osób zostało aresztowanych 17 października ubiegłego roku przed londyńskim hotelem InterContinental London Park Lane, w którym odbywała się doroczna konferencja sektora naftowo-gazowego Energy Intelligence Forum. Protestujący blokowali wejście do hotelu i nie zastosowali się do polecenia policji, by zejść z ulicy.

Sędzia Sądu Magistrackiego londyńskiej gminy Westminster John Law orzekł jednak w piątek, że istniały "znaczące braki w dowodach" przedstawionych przeciwko Thunberg i czwórce pozostałych oskarżonych, którzy razem z nią stanęli przed sądem, aby podtrzymać zarzuty, że naruszyli oni ustawę o porządku publicznym podczas incydentu.

Wyjaśnił, że policja mogła podjąć mniej restrykcyjne środki, nie określiła dokładnie, gdzie protestujący powinni się poruszać, a wydany rozkaz rozejścia się był "tak niejasny, że był niezgodny z prawem", zatem ci, którzy się do niego nie zastosowali, nie popełnili przestępstwa.

Thunberg i pozostałym oskarżonym groziły kary grzywny do 2500 funtów.