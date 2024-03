Sąd podał, że właściciel baru Pose pozostanie w areszcie co najmniej do 18 maja. Według mediów lokalnych zatrzymano go 28 marca na międzynarodowym lotnisku Szeremietiewo w Moskwie. Wcześniej, 9 marca, policja przeprowadziła nocną obławę na bar.

W listopadzie 2023 r. rosyjski Sąd Najwyższy zakazał "międzynarodowego ruchu LGBT” za „ekstremizm”. W 2013 r. przyjęto zakaz „propagandy” „nietradycyjnych relacji seksualnych” wśród nieletnich, który został od tego czasu poszerzony na wszelkie formy „propagandy” LGBT+ w mediach, internecie, w publikacjach i filmach.