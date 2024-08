Zakaz popularyzowania "nietradycyjnych orientacji seksualnych"

Ustawę przyjęto głosami 135 deputowanych z 240-miejscowego parlamentu. 57 było przeciw, 8 wstrzymało się od głosu.

Powodem pilnego wniesienia noweli stała się ankieta przeprowadzona w szeregu szkół krajowych w kwestii stosunku uczniów w wieku od 14 do 18 lat doosób LGBT, zainicjowana przez pozarządową fundację. Podanie wiadomości o ankiecie spowodowało duże poruszenie i bardzo negatywne reakcje społeczne. Kilka dni później do parlamentu wniesiono tekst noweli, który był szybko procedowany i głosowany. Dwa czytania odbyły się w środę.

Według noweli w bułgarskich szkołach i przedszkolach wprowadza się całkowity zakaz popularyzowania "w jakikolwiek sposób idei i poglądów związanych z nietradycyjną seksualną orientacją lub określaniem odmiennej od biologicznej płciowej tożsamości”.

Jak głosowano w parlamencie?

Za nowelą głosowali posłowie nacjonalistycznej partii Wazrażdane, lewicowej BSP, tureckiego Ruchu na rzez Praw i Swobód, partii Jest Taki Naród i część centroprawicowego GERB. Przeciw opowiedział się cały klub centrowej koalicji Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria.

Wieczorem przed budynkiem parlamentu odbył się protest przeciw noweli zorganizowany przez zwolenników tej koalicji.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)