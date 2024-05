Mąż Ciachanouskiej siedział w więzieniu jako wróg reżimu. Służby specjalne wiedziały o nim wszystko. Ale to było oczywiste. Nowe było to, że – jak pisaliśmy w DGP – miały masę informacji na temat chronionych za granicą dzieci liderki opozycji. Musiały skrupulatnie je gromadzić, wykorzystując do tego aparat wywiadowczy.

Sięgnęły po szantaż w ramach czegoś, co określa się mianem „podejścia pakietowego”. 10 sierpnia 2020 r., na niemiłym, ale pozbawionym gwałtowności spotkaniu w Centralnej Komisji Wyborczej, łaskawie zaproponowano Ciachanouskiej wyjazd na Litwę. Na zawsze. W zamian KGB obiecało, że nie zrobi krzywdy jej bliskim. A że lato 2020 r. było czasem pandemii, aby odprawa paszportowa na granicy z Litwą przebiegła sprawnie, na spotkanie do CKW przyniesiono nawet test na COVID-19… z wynikiem negatywnym. Rezultatem tego wszystkiego był wyjazd Ciachanouskiej.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ