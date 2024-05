Strzelanina w Nigerii. Zginęło co najmniej 40 osób

Kilkudziesięciu bandytów na motocyklach wjechało do wioski Zurak w centralnej części nigeryjskiego stanu Plateau i otworzyło chaotyczny ogień do zamieszkującej ją górniczej społeczności. Zginęło co najmniej 40 osób, poinformował we wtorek Musa Ibrahim Ashoms, komisarz ds. informacji stanu Plateau.