Wiceprzewodniczący komisji Adamu Abdullahi potwierdził w niedzielnym wywiadzie dla Channels TV, że chińska właścicielka sklepu, Liu Bei, złamała prawo, nie pozwalając Nigeryjczykom robić zakupów w swoim sklepie i wyznaczając ceny w obcej walucie.

"Wszystko, co jest sprzedawane w Nigerii, powinno być opłacane w narodowej walucie"

"Ujawniliśmy, że ceny wszystkich produktów były podane w juanach i była to jedyna akceptowana przez nich waluta. To niezgodne z nigeryjskim prawem. Wszystko, co jest sprzedawane w Nigerii, powinno być opłacane w narodowej walucie", powiedział Abdullahi. Dodał, że potwierdziło się też, że do supermarketu wpuszczano tylko chińskich klientów.

Nigeryjczycy poczuli się dyskryminowani, przez cały miniony tydzień dając temu wyraz w mediach społecznościowych.

Komisja zagroziła Chince sankcjami i zobowiązała ją do zamieszczenia w mediach ogłoszenia, że sklep jest otwarty dla wszystkich klientów. Grozi jej grzywna w wysokości 10 mln naira, czyli około 7,5 tys. dolarów i dodatkowo równowartość 10 proc. ubiegłorocznego obrotu firmy. Dopiero po tych groźbach Liu Bei wydała oświadczenie, w którym tłumaczyła, że sprzedawała produkty, których oczekiwali od niej chińscy klienci mieszkający i pracujący w okolicy, więc nie czuła potrzeby zachęcania Nigeryjczyków do korzystania z jej oferty.

Z Monrowii Tadeusz Brzozowski