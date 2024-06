Kolejny kraj uznał niepodległość Palestyny. Jest decyzja parlamentu

Po wielogodzinnych dyskusjach deputowani do słoweńskiego Zgromadzenia Państwowego (niższej izby parlamentu) zdecydowali we wtorek wieczorem o uznaniu przez Słowenię niepodległości Palestyny. Posłowie opozycji próbowali nie dopuścić do głosowania.