Cichanouska nie podała więcej żadnych szczegółów, w tym liczby uwolnionych ani ich nazwisk. Napisała tylko, że cieszy się, że ludzie ci są wolni i wracają do bliskich.

„Wielu jest jednak wciąż na listach humanitarnych (prawdopodobnie chodzi o listy więźniów politycznych - PAP). Wieści o uwolnieniu to jest to, co chcemy słyszeć o każdym więźniu politycznym” – przekazała Cichanouska.

We wtorek media przytoczyły wypowiedź samozwańczego przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki, z której wynikało, że w najbliższych dniach w kraju może dojść do uwolnienia „ciężko chorych” więźniów politycznych.