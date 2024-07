Problemy budżetowe i brak pieniędzy na bieżące funkcjonowanie dotyka w ostatnim czasie każdego państwa, a coraz bardziej niepokojące informacje o problemach finansowych docierają nawet ze Stolicy Piotrowej.

Reklama

Watykan bez pieniędzy

Stanowi finansów Watykanu postanowili przyjrzeć się dziennikarze włoskiej gazety „La Rebubblica”, którym udało się dotrzeć do raport budżetowego Stolicy Apostolskiej. I okazuje się, że w Watykanie nie jest dobrze, a w porównaniu do poprzedniego roku deficyt budżetowy tego państwa wzrósł do prawie 84 milionów euro, powiększając się tym samym o kolejnych 5 mln. euro. Na pierwszy rzut oka wydawać się może, że w porównaniu do braków budżetowych, z jakimi borykać muszą się państwa europejskie, kwota ta jest zaledwie niewiele znaczącym drobiazgiem, ale i same dochody oraz wydatki Watykanu nie należą do największych.

Reklama

Z najnowszych danych wynika, że w ciągu minionego roku dochody Stolicy Apostolskiej wzrosły o 28 mln, euro, osiągając kwotę 1,15 mld euro. Ale w tym samym czasie wydatki osiągnęły poziom 1,24 mld euro, a to i tak w ocenie komentatorów, jest niezły wynik, gdyż mogło być znacznie gorzej. Watykan bowiem nie tylko drastycznie obcinał bieżące wydatki, ale też podwyższył wycenę wartości nieruchomości, których część zamierza przeznaczyć do sprzedaży. Oszczędności na własnej skórze odczuli też pracownicy.

Na co Watykan wydał pieniądze z dorocznej zbiórki

Najbardziej poszkodowani, jak informuje niemiecki Frankfurter Allgemeine Zeitung, są cywilni pracownicy Muzeum Watykańskiego tak chętnie odwiedzanego przez turystów. Ci postanowili przerwać milczenie i kilkudziesięciu z nich zaprotestowało przeciwko warunkom pracy w muzeum. Ich zdaniem, polityka zarządzających muzeum nastawiona jest tylko na maksymalizację zysków i nikt nie interesuje się warunkami pracy.

Te zaś, jak alarmują w petycji pracownicy, są coraz gorsze, gdyż każdego dnia do muzeum wpuszcza się kilka tysięcy odwiedzających więcej, niż przewidują to względy bezpieczeństwa. Ustalony przed laty maksymalny limit turystów na poziomie 24 tysięcy dziennie, regularnie, zdaniem pracowników, ma być przekraczany każdego dnia o 6 tys. osób.

Sytuacji watykańskich finansów nie ratuje również, doroczna zbiórka wśród wiernych, ogłaszana każdego 29 czerwca, czyli w dniu Piotra i Pawła. Wpłacane wówczas przez wiernych datki, których wysokość oszacowano w 2023 r. na 109 mln euro, przeznaczone miały być w większości na pomoc potrzebującym na całym świecie. Tymczasem, jak informuje „FaZ”, aż 87 proc. zebranych w ubiegłym roku pieniędzy zużyto na finansowanie bieżącej działalności Kurii.