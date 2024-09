100 tys. osób uciekło z Libanu. "Exodus trwa"

Liczba osób, które zbiegły z Libanu do Syrii w zpowodu izraelskich ataków wzrosła do ok. 100 tys. To informacja przekazana przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi'ego.