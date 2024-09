Inwazja Izraela na Liban

Wypady, obejmujące m.in. badanie zlokalizowanych przy granicy tuneli Hezbollahu, były prowadzone w ciągu kilku ostatnich miesięcy w ramach szerszych działań mających na celu osłabienie zdolności tego libańskiego ugrupowania - dodała amerykańska gazeta.

Inwazja lądowa Izraela na południe Libanu jest nieuchronna, a działania wojsk specjalnych są zawsze częścią przygotowań takich operacji - powiedział dziennikowi były izraelski oficer Amir Awiwi. Hezbollah wydaje się teraz tak osłabiony, że niejasne jest jedynie to, jak daleko w głąb terytorium Libanu wkroczy Izrael i kiedy i na jakich warunkach się z niego wycofa - dodał Awiwi.

Presja USA

Izrael jest pod silną presją USA, by powstrzymać się od "szerszej inwazji", nie wiadomo, czy operacja lądowa będzie oznaczała zajmowanie terytorium południowego Libanu czy nastąpi seria większych rajdów na teren tego państwa - podkreśliła gazeta.

"WSJ" zaznaczył, że większa operacja lądowa przeciwko Libanowi byłaby postrzegana w regionie jako znacząca prowokacja i przyczyniła do kolejnego osłabienia tego państwa.

Z drugiej strony władze Izraela są naciskane wewnątrz kraju, by utworzyć strefę buforową na granicy z Libanem, co pozwoliłoby na bezpieczny powrót na północ kraju ok. 60 tys. wewnętrznych uchodźców, ewakuowanych z powodu zagrożenia ze strony Hezbollahu. Ta wspierana przez Iran organizacja groziła wcześniej inwazją na Izrael, a od wybuchu wojny w Strefie Gazy ostrzeliwuje północ Izraela, co spotyka się z silnymi kontratakami.

Naloty na Liban

Izrael prowadzi od tygodnia intensywne naloty na Liban, deklarując, że operacja jest wymierzona w cele Hezbollahu. W piątek z nalocie na Bejrut zginął przywódca tego ugrupowania Hasan Nasrallah. Izrael ogłosił, że zabił niemal wszystkich wyższych dowódców Hezbollahu i zlikwidował dużą część jego potencjału bojowego.

"Zabicie Nasrallaha to ważny krok, ale to jeszcze nie wszystko, użyjemy wszystkich zdolności, którymi dysponujemy" - zapowiedział w poniedziałek minister obrony Joaw Galant, wizytując jednostki pancerne na północy kraju. W ostatnim czasie Izrael zwiększył swoje siły na północnej granicy i ma tam obecnie więcej wojsk niż w Strefie Gazy.

Jerzy Adamiak (PAP)