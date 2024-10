Stoltenberg: Daliśmy Ukrainie za mało broni przed inwazją

Reklama

„Jestem dumny z tego, co zrobiliśmy, ale byłoby więcej korzyści, gdyby stało się to wcześniej” – podkreślił Stoltenberg w rozmowie z brytyjską gazetą.

„Jeśli czegoś żałuję i widzę coś teraz bardziej wyraźnie, to to, że powinniśmy byli znacznie wcześniej dać Ukrainie o wiele więcej wsparcia wojskowego” – oświadczył Norweg, który z początkiem października przestał pełnić funkcję sekretarza generalnego NATO i przekazał ją byłemu premierowi Holandii Markowi Ruttemu.

Reklama

„Moim zdaniem wszyscy musimy przyznać, że powinniśmy byli dać im (stronie ukraińskiej - PAP) więcej broni przed inwazją (Rosji). Powinniśmy byli też dać im więcej zaawansowanego uzbrojenia, (i to) szybciej, już po rozpoczęciu inwazji. Przyjmuję swoją odpowiedzialność za to” – powiedział.

Dyskusje na temat dostaw broni przed inwazją

Dodał przy tym, że przed rosyjską agresją na Ukrainie kwestia dostaw broni śmiercionośnej dla Kijowa było przedmiotem „dużej dyskusji”. Wówczas „większość sojuszników była przeciwna, obawiano się konsekwencji” - mówił Stoltenberg.

„Jestem dumny z tego, co zrobiliśmy, ale byłoby o wiele bardziej korzystne, gdybyśmy zaczęli robić to wcześniej” – wyznał. „Być może nawet zapobiegłoby to inwazji albo przynajmniej bardzo utrudniło Rosji to, co zrobiła” – zasugerował.(PAP)