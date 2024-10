Portugalski rząd ogłosił kompleksowy plan obniżenia podatków skierowany do młodych ludzi w wieku poniżej 35 lat. Inicjatywa ta to część planu „Masz przyszłość w Portugalii”. Lizbona chce zmniejszyć obciążenia finansowe młodych profesjonalistów i zachęcić do pracy w Portugalii.

„Masz przyszłość w Portugalii”

Proponowane zmiany mają wejść w życie w 2025 r. po zatwierdzeniu przez parlament. Jeśli tak się stanie, stawki podatku dochodowego dla pracowników i osób samozatrudnionych poniżej 35 roku życia zostaną obniżone o 66% (dwie trzecie) we wszystkich przedziałach z wyjątkiem ostatniego (81 199 euro i więcej). Maksymalna stawka podatkowa płacona przez młodych ludzi zarabiających mniej niż 81 199 euro wynosiłaby zatem 15%.

Dodatkowo młodzi ludzie w pierwszym roku samozatrudnienia są zwolnieni z ubezpieczenia społecznego. Dostępna jest również tzw. wiza dla cyfrowych nomadów, co może zachęcić do pracy w Portugalii – pisze Bloomberg.

Korzyści dla kupujących dom po raz pierwszy

Młodzi ludzie kupujący swój pierwszy dom w Portugalii mogą być zwolnieni z podatku od przeniesienia własności nieruchomości komunalnych, a także z opłaty skarbowej, w przypadku domów o wartości do 316 272 euro. Rodziny emigrantów również mogą skorzystać z ulgi podatkowej, kupując dom dla swoich dzieci.

Rząd zatwierdził publiczną gwarancję pokrywającą do 15% wartości nieruchomości w przypadku zakupu domu po raz pierwszy przez młodych ludzi. Gwarancja ta dotyczy nieruchomości o wartości do 450 000 euro. Aby się zakwalifikować, młodzi ludzie muszą mieć roczny dochód podlegający opodatkowaniu do ósmego przedziału IRS (czyli do 81 199 euro) i nie mogą posiadać nieruchomości ani wcześniej korzystać z gwarancji publicznych.