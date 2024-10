1,8 mld euro dla Mołdawii. Rekordowe wsparcie UE tuż przed wyborami

Unia Europejska obiecała rekordową kwotę 1,8 miliarda euro finansowania dla Mołdawii niecałe dwa tygodnie przed kluczowymi wyborami. Ma to zbliżyć kraj do przystąpienia do UE. To też odpowiedź na doniesienia o rosyjskiej ingerencji przed głosowaniem.