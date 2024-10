O sprawie pisze portal Moscow Times.

Rosjanie coraz bardziej niezadowoleni

Jednocześnie z 38 proc. w maju ubiegłego roku do 28 proc. skurczyła się grupa przekonanych, że wojna z Ukrainą przyniosła więcej korzyści niż strat.

Wśród niezadowolonych dominują kobiety, osoby do 24. roku życia, mieszkańcy miast do 100 tys. mieszkańców oraz osoby, wyrażające pogląd, że kraj podąża w złym kierunku. Większość z grupy przekonanych, że wojna przyniosła więcej strat (52 proc.) uzasadnia swoją opinię faktem, że wojna przyniosła wielu ludziom śmierć, smutek i cierpienie. Na straty armii rosyjskiej wskazało 21 proc. respondentów, na straty wśród ludności cywilnej - 7 proc., a 18 proc. dostrzegło pogarszającą się sytuację gospodarczą w kraju, w tym rosnące ceny i ogromne wydatki rządowe na wojnę.

Część osób wciąż widzi korzyści

Więcej korzyści niż szkód przyniesionych przez wojnę dostrzegają głównie mężczyźni, osoby powyżej 55. roku życia, mieszkańcy Moskwy i ci, którzy sądzą, że ich kraj zmierza w dobrym kierunku. Za korzystne skutki uznają przyłączenie terytoriów ukraińskich do Rosji (26 proc.), ochronę mieszkańców Donbasu, Rosjan i ludności rosyjskojęzycznej (24 proc.), poprawę pozycji Rosji w świecie (16 proc.). 11 proc. sądzi, że Władimir Putin powstrzymał ekspansję NATO, a 12 proc. wierzy, że atak na Ukrainę (w badaniach określany jako "operacje wojenne w Ukrainie") ochronił ich przed "faszyzmem i nazizmem".

Jednocześnie maleje liczba Rosjan - stwierdzili badacze - uważających, że wojna przebiega prawidłowo. W lutym br. było ich 70 proc., obecnie - 60 proc. Niemal co czwarty (23 proc.) wyraża zdanie przeciwne.

W stosunku do badań w sierpniu lekko wzrosła liczba osób opowiadających się za podjęciem negocjacji pokojowych (z 50 do 54 proc.) i o tyle samo spadła liczba zwolenników kontynuowania działań wojennych (z 41 do 39 proc.). 72 proc. respondentów stwierdziło, że poparłoby decyzję Putina o zakończeniu wojny, lecz - podkreślił portal - jeżeli warunkiem byłby zwrot okupowanych terytoriów Ukrainie, decyzję zaaprobowałoby 31 proc. respondentów.

Zmęczenie wojną w Ukrainie

Wyniki badania wskazują, że Rosjanie stopniowo odczuwają zmęczenie wojną – powiedział portalowi dyrektor Centrum Lewady Denis Wołkow. Jego zdaniem nie pojawiły się dramatyczne zmiany, ponieważ niemal każdy może nadal prowadzić swoje prywatne życie. "Większość pragnie pokoju, ale decyzję pozostawia władzom" – podsumował socjolog.

Politolog Abbas Galjamow uznał wyniki ankiety dotyczącej korzyści i szkód z wojny za całkiem wiarygodne. "W przypadku żadnego pytania odpowiedzi nie wydają się zbyt niebezpieczne, można więc przyjąć, że odpowiedzi są mniej więcej szczere" - powiedział. "Prawdopodobnie odsetek osób, które twierdzą, że +operacja wojenna+ spowodowała więcej strat, jest nieco zaniżony, a odsetek osób, uznających, że przyniosła korzyści jest przeszacowany, ale ogólnie liczby nie są bardzo mylące" – oświadczył.

Badanie przeprowadzono między 26 września a 2 października br. na reprezentatywnej próbie ludności liczącej 1606 osób w wieku od 18 lat. Badanie odbywało się w domach respondentów, metodą wywiadów osobistych. (PAP)