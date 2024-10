Budżet Rosji na 2025 rok

W najnowszej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że 30 września rosyjski rząd przesłał do Dumy Państwowej projekt budżetu na rok 2025. Przewiduje on, że wydatki wzrosną, nie uwzględniając inflacji, o 5 proc. - do 41,5 biliona rubli, co stanowi równowartość 447 miliardów dolarów.

Zwrócono uwagę, że proponowany budżet przewiduje w 2025 roku ok. 25-procentowy wzrost wydatków wojskowych w porównaniu z 2024 rokiem i będą one stanowić 32 proc. wszystkich wydatków budżetowych, podczas gdy przed wojną, w budżecie z 2021 roku, odsetek ten wynosił 14,5 proc. Jak oceniono, nowy budżet pokazuje, że Rosja nadal przedkłada finansowanie wojny nad wszystkie inne priorytety krajowe, np. zakłada się, że wydatki na cele socjalne spadną o 16 proc.

"W rosyjskiej gospodarce popyt nadal przeważa nad podażą i zwiększony budżet na 2025 rok najprawdopodobniej to pogorszy. To niemal na pewno zwiększy presję inflacyjną, która pozostaje kluczową kwestią, jako że stopa inflacji w sierpniu 2024 roku wynosiła ok. 9 proc." - napisano.

W aktualizacji zamieszczono wykres pokazujący główne pozycje w projekcie budżetu na 2025 rok:

