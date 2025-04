Ciało zmarłego w poniedziałek rano Franciszka zostało wieczorem złożone do trumny. Znajduje się ona w kaplicy Domu Świętej Marty, w którym papież mieszkał i gdzie zmarł.

Oficjalne stwierdzenie zgonu papieża. Obrzęd poprowadził kardynał Farrell

Obrzędowi oficjalnego stwierdzenia zgonu papieża przewodniczył w kaplicy Domu Świętej Marty kardynał Kevin Farrell, Kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego.

Ostatnia wola papieża Franciszka. Trumna w kaplicy, testament ujawniony

Ogłoszony został też testament zmarłego papieża. Napisał w nim, że pragnie być pochowany w rzymskiej papieskiej bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Franciszek poprosił o skromny grób w ziemi i jedynie napis: Franciscus.

Przyczyna śmierci papieża

Jednocześnie przedstawiono komunikat medyczny, w którym podano, że udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna były przyczynami śmierci papieża.

Kolegium Kardynalskie zbiera się na pierwszej kongregacji. Watykan przygotowuje się do wyboru papieża

We wtorek o godz. 9 w Auli Synodu zbierze się pierwsza kongregacja generalna kardynałów z udziałem purpuratów z Kurii Rzymskiej, Rzymu, Włoch i tych ze świata, którzy zdążą dotrzeć do Watykanu. Ogłosił to w poniedziałek wieczorem w liście do purpuratów Dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Kongregacje to spotkania kardynałów, odbywające się przed konklawe, w ich trakcie zapadają decyzje dotyczące kolejnych kroków związanych z wakatem w Stolicy Apostolskiej, przede wszystkim z przygotowaniami do wyboru nowego papieża.

Kardynałowie powyżej 80. roku życia mogą, ale nie muszą uczestniczyć w kongregacjach

Kardynał Re w liście wyjaśnił, że kardynałowie, którzy ukończyli 80 lat, a więc nie mogą wziąć udziału w konklawe, mogą uczestniczyć w kongregacjach lub nie, decyzja należy do nich.

Do Watykanu od poniedziałkowego poranka, gdy ogłoszono śmierć papieża, przybywają kardynałowie - samochodami z całych Włoch i samolotami z różnych części świata.

Kongregacje, w których będą uczestniczyć, poświęcone będą najważniejszym kwestiom w ramach przygotowań do konklawe. Ale będą też prowadzone dyskusje na temat wyzwań, stojących przez Kościołem.

Przeniesienie trumny z ciałem Franciszka do bazyliki Świętego Piotra

Przeniesienie trumny z ciałem Franciszka do bazyliki Świętego Piotra ma nastąpić w środę - wynika z informacji Watykanu. Dokładny termin ma zostać podany we wtorek.

Od chwili wystawienia trumny wierni będą mogli przyjść i oddać hołd papieżowi. Przypuszczalnie będzie to możliwe przez trzy dni.

Data pogrzebu papieża Franciszka

Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się między piątkiem a niedzielą - przekazało biuro prasowe Watykanu. Decyzja w sprawie daty pogrzebu ma także zapaść podczas pierwszej wtorkowej kongregacji kardynałów.

Pogrzeb papieża powinien odbyć się między czwartym a szóstym dniem po śmierci

Przypomniano, że zgodnie z normami konstytucji apostolskiej "Universi Dominici Gregis" Jana Pawła II z 1996 roku pogrzeb papieża ma odbyć się między czwartym a szóstym dniem od śmierci.

Prawdopodobną datą jest zatem sobota 26 kwietnia - uważają włoskie media. Uroczystościom pogrzebowym będzie przewodniczyć 91-letni kardynał Giovanni Battista Re.

Z Watykanu Sylwia Wysocka(PAP)