Kiedy papież pojawi się na balkonie? O której godzinie można się spodziewać nowego papieża 2025?

Kiedy nad Kaplicą Sykstyńską uniesie się biały dym, to znak, że Kościół katolicki ma nowego papieża. Oczy całego świata zwracają się w stronę Bazyliki św. Piotra, gdzie za chwilę może dojść do historycznego momentu. Wierni zadają sobie jedno pytanie - kiedy nowy papież wyjdzie na balkon i przemówi do świata? W artykule relacja na żywo z Watykanu.