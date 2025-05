Konklawe 2025 - czy wybrano już papieża?

Przypomnijmy, że 7 maja 2025 roku, o godzinie 16:30, w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie rozpoczęło się konklawe mające na celu wybór następcy papieża Franciszka, który zmarł 21 kwietnia 2025 roku po 12 latach pontyfikatu. Dziś, 8 maja 2025 roku, w Watykanie trwa drugi dzień konklawe. Po wczorajszych głosowaniach, które nie przyniosły rozstrzygnięcia, kardynałowie-elektorzy kontynuują obrady w Kaplicy Sykstyńskiej. Dziś zaplanowano cztery głosowania.

Jak długo potrwa konklawe 2025?

Statystycznie, współczesne konklawe trwa od 1 do 5 dni.

Nie ma z góry ustalonego czasu trwania konklawe. Proces wyboru trwa do momentu, aż jeden z kardynałów otrzyma co najmniej 2/3 głosów. Odbywają się maksymalnie cztery głosowania dziennie – dwa rano i dwa po południu.

W przeszłości wybór papieża potrafił zająć od jednego dnia (np. papież Jan Paweł I w 1978 roku) do nawet kilku tygodni. Najdłuższe konklawe w historii trwało ponad 2 lata (124 osób), ale dziś taki scenariusz jest wykluczony.

Kiedy wybiorą nowego papieża? Zasady konklawe

Nowy papież musi uzyskać większość dwóch trzecich głosów. Jeśli żaden kandydat nie osiągnie wymaganej liczby, z komina nad Kaplicą unosi się czarny dym (fumata nera). Biały dym oznacza wybór nowego papieża (fumata bianca).

Kardynałów-elektorów uczestniczących w konklawe obowiązują je surowe reguły:

Udział biorą tylko kardynałowie poniżej 80. roku życia – nazywani elektorami.

Zgromadzenie odbywa się w całkowitej izolacji od świata zewnętrznego.

Wszyscy uczestnicy składają przysięgę tajemnicy – nie mogą ujawniać treści rozmów ani wyników głosowań.

Głosowanie odbywa się na papierowych kartach – każda z nich trafia do urny, a po zliczeniu spalana jest w specjalnym piecu.

Kiedy zobaczymy biały dym nad Watykanem?

Harmonogram głosowań i możliwe godziny pojawienia się białego dymu

8 maja 2025, w ciągu dnia przewidziane są cztery głosowania: dwa poranne i dwa popołudniowe.

Poranne głosowania - jeśli żadne z nich nie zakończy się wyborem papieża, czarny dym pojawi się do godziny 12:30.

- jeśli żadne z nich nie zakończy się wyborem papieża, czarny dym pojawi się do Popołudniowe głosowania - pierwsze z nich rozpocznie się o godzinie 16:30. Jeśli w jego wyniku zostanie wybrany nowy papież, biały dym może pojawić się około godziny 17:30. Jeśli konieczne będzie drugie popołudniowe głosowanie, jego rezultat będzie znany około godziny 19:30.

Po wyborze, nowy papież przyjmuje imię i wychodzi na balkon Bazyliki św. Piotra, gdzie ogłaszany jest słynną formułą: „Habemus Papam”.

Wśród 133 elektorów uczestniczących w konklawe znajduje się czterech Polaków: kardynałowie Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś. Wierni na całym świecie z niecierpliwością oczekują na moment, gdy z balkonu Bazyliki św. Piotra usłyszą słowa: „Habemus Papam” – mamy papieża.

Konklawe 2025 - relacja na żywo z Watykanu