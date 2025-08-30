Hiszpania anulowała kontrakt z chińską firmą Telefonica

Telefonica miała dostarczyć łącza światłowodowe do szeregu instytucji rządowych, w tym do resortu obrony. Jak podał w piątek cytowany przez hiszpańską prasę resort, decyzja została podjęta „z powodów strategii cyfrowej i autonomii technologicznej”

Hiszpania znalazła się w ostatnich miesiącach pod presją ze strony USA i UE ze względu na wykorzystywanie sprzętu Huawei, który według Waszyngtonu i Brukseli stanowi zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa.

Amerykańska presja na Hiszpanię

Na początku sierpnia szefowa amerykańskiego wywiadu krajowego Tulsi Gabbard zagroziła ograniczeniem wymiany informacji wywiadowczych, jeśli Hiszpania nie anuluje do 31 sierpnia innej, wartej 12,3 mln euro umowy z Huawei na przechowywanie danych sądowych z podsłuchu.

Madryt stara się utrzymywać bliskie stosunki z Pekinem, czego potwierdzeniem były trzy wizyty premiera Pedra Sancheza w Chinach w ciągu ostatnich dwóch lat. Hiszpania jest m.in. głównym eksporterem wieprzowiny do Chin w UE.