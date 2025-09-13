Ocena działań Rosji

- Obecne działania, w połączeniu z celowym lub nieumyślnym naruszeniem przestrzeni powietrznej sojusznika USA, świadczą o ogromnym braku szacunku dla podejmowanych w dobrej wierze wysiłków USA mających na celu zakończenie tego konfliktu - oświadczyła Shea.

Deklaracja: zapewnienie o obronie NATO

Zapewniła też, że Stany Zjednoczone będą bronić każdego cala terytorium NATO.

Deklaracja: zapewnienie pełnej ochrony sojuszników

- Stany Zjednoczone stoją po stronie naszych sojuszników z NATO w obliczu tych alarmujących naruszeń przestrzeni powietrznej. Stany Zjednoczone konsultują się z Polską i pozostałymi sojusznikami z NATO na mocy artykułu czwartego Traktatu Północnoatlantyckiego. I zapewniamy, że będziemy bronić każdego cala terytorium NATO - zadeklarowała Shea.