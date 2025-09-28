Oświadczenie ministra Tajaniego

Minister Tajani podczas festynu swojej partii Forza Italia w Telese Terme w regionie Kampania oświadczył: - Agresja Putina jest niedopuszczalna, ale absolutnie nie wierzę w to, że chciałby zaatakować Włochy. To mogę zdementować.

Reklama

Zapewnienie o bezpieczeństwie Włoch

- Tak czy inaczej nasza obrona przeciwlotnicza jest zawsze czujna - zapewnił.

- Skuteczność lotnictwa wojskowego jest zawsze wysoka tak na lądzie, jak i na niebie, a zatem Włosi mogą być spokojni- podkreślił szef włoskiej dyplomacji.

Zaznaczył: - Nie powinniśmy dramatyzować, nie ma niczego niepokojącego dla naszego kraju, chcę zapewnić o tym wszystkich.

Konsultacje z ministrem obrony

Szef dyplomacji zaznaczył, że rozmawiał również z ministrem obrony Guido Crosetto.

- Skonsultowaliśmy się, uspokajamy wszystkich - dodał Tajani.

Reakcja włoskich gazet na słowa Zełenskiego

Słowa prezydenta Zełenskiego o tym, że Włochy mogą być następnym celem rosyjskich dronów publikują w niedzielę największe gazety na pierwszych stronach.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)