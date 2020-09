Największy niedobór mieszkań widoczny jest w Londynie. Do 2030 r. na londyńskim rynku będzie brakowało prawie 355 tys. mieszkań, co oznaczałoby wzrost o 11 proc. w porównaniu z obecnym poziomem. Na drugiej pozycji tego zestawienia znalazła się Warszawa, gdzie według szacunków Niemieckiego Instytut Badań Ekonomicznych będzie brakowało nieco ponad 140 tys. mieszkań. Na trzecim miejscu Paryż z niedoborem lokali na poziomie zbliżonym do 130 tys.