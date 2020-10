Władze Korei Płd. apelują do Japonii, by zrezygnowała z planu uwolnienia do Pacyfiku 1 mln ton przefiltrowanej radioaktywnej wody ze zniszczonej w 2011 roku elektrowni jądrowej w Fukushimie. Według japońskich mediów decyzja może zapaść przed końcem miesiąca.

Rząd w Seulu poszukuje sposobów na powstrzymanie sąsiada przed uwolnieniem skażonej wody do morza. Gubernator koreańskiej wyspy Czedżu Won Hi Riong zapowiedział kroki prawne, jeśli Japonia się na to zdecyduje – podał w środę dziennik „Korea Times”. Plan Tokio budzi również zaniepokojenie w Chinach. MSZ tego kraju wezwało w tym tygodniu rząd Japonii, aby publikował dane w sposób przejrzysty oraz „przyjął postawę odpowiedzialności wobec swoich obywateli, sąsiednich krajów i społeczności międzynarodowej”. W Japonii od lat toczy się dyskusja o tym, jak pozbyć się radioaktywnej wody z Fukushimy, w tym tej, której używano do chłodzenia zniszczonej elektrowni. Decyzja musi zostać podjęta szybko, ponieważ według prognoz zbiorniki, w których woda jest przechowywana, wypełnią się latem 2022 roku. Zagrożona bioróżnorodność w Europie. Winne jest rolnictwo, urbanizacja i zanieczyszczenia Zobacz również Obrońcy środowiska sprzeciwiają się wypuszczeniu skażonej wody do oceanu. Przeciwne są również zrzeszenia rybaków, które obawiają się, że konsumenci nie będą chcieli kupować ryb złowionych w tym regionie. Część naukowców przekonuje jednak, że przefiltrowana i rozcieńczona woda z elektrowni stanowiłaby niewielkie ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt. Reklama Woda z Fukushimy została przefiltrowana przy użyciu zaawansowanych technologii, co pozwoliło usunąć z niej większość radioaktywnych izotopów. Jednego z nich, trytu, nie da się jednak pozbyć, dlatego woda składowana jest obecnie w zbiornikach. Uwalnianie rozcieńczonego płynu miałoby się rozpocząć w 2022 roku i potrwać 30 lat. W marcu 2011 roku silne trzęsienie ziemi i gigantyczna fala tsunami doprowadziły do awarii systemów chłodzenia i przetopienia się prętów paliwowych w elektrowni w Fukushimie. Była to najpoważniejsza katastrofa nuklearna od czasu awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku.