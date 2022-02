Z Marią Ferenc rozmawia Estera Flieger

Na wystawie w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku są parasole, które część z Żydów transportowanych do Auschwitz wzięła, myśląc, że mogą się przydać. Co oni wiedzieli o swoim losie?

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musiałam porzucić wiedzę o tym, jak potoczyły się ich losy pod okupacją. Postanowiłam skoncentrować się na tym, co myśleli ludzie, kiedy nie mieli pojęcia, co ich czeka. Powszechne jest narzucanie ofiarom dzisiejszej perspektywy - że byli jak barany prowadzone na rzeź, ale to nieuczciwe historycznie, bo nie znajduje uzasadnienia w źródłach, oraz nieempatyczne. Ciekawą ścieżką w historiografii jest przyglądanie się temu, co ludzie myśleli i czuli oraz jak oceniali własną sytuację - bez tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć ich działań. To, że ktoś pomyślał, że przyda mu się parasol, przestaje być w tej perspektywie absurdem lub dowodem naiwności, a staje się zrozumiałe: w daleką drogę bierzemy bagaż, w tym rzeczy praktyczne jak parasol, buty, pieniądze. Także to, co mamy najcenniejszego.

Czy już we wrześniu 1939 r. polscy Żydzi zdawali sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji się znaleźli?

Narrację zaczynam w przededniu wybuchu II wojny, pokazuję pełne niedowierzania reakcje na to, że konflikt w ogóle może się zacząć. Przytaczam relację kobiety, która - już w trakcie pierwszych dni wojny - widząc nadlatujące nad Warszawę niemieckie samoloty, myślała, że to ćwiczenia - i nie była w tym odosobniona. A skoro tak ciężko było pogodzić się z wybuchem wojny, czego przecież wszyscy się spodziewali, to jak trudno musiało być uwierzyć w wydarzenia, które nastąpiły później, a dla których nie było żadnych punktów odniesienia. Bardzo trudno oddać ówczesne emocje i oceny sytuacji bez przyjrzenia się temu, w jaki sposób narastała świadomość sytuacji wojennej.

Wiadomości, które zdobywali mieszkańcy utworzonego 2 października 1940 r. getta warszawskiego, podzieliła pani na trzy grupy: dotyczące przebiegu wojny, losu Żydów i wydarzeń po tzw. stronie aryjskiej.

Niemała część ludności getta to było wielkomiejskie społeczeństwo: ludzie czytali gazety, byli przyzwyczajeni do życia w obiegu medialnym, i mieli świadomość, że ich los zależy od tego, co się dzieje w innych miejscach na świecie. Wojna szybko nabrała charakteru paneuropejskiego, a później światowego, więc śledzili wiadomości międzynarodowe, zadając pytanie: „Co z nami będzie?”. Społeczność żydowska niecierpliwie wypatrywała przystąpienia Ameryki do wojny, była zainteresowana przebiegiem wojny na Pacyfiku, śledziła rozpad sojuszu III Rzeszy i ZSRR. W dzienniku Abrahama Lewina jest fragment, w którym ten wspomina, że cierpi z powodu migren wywołanych przez zaniepokojenie wydarzeniami na froncie wschodnim. Znaczenie wiadomości międzynarodowych było tak duże, że część osób wpadała w pułapkę prostego wynikania - jedna przegrana przez Niemców bitwa była interpretowana jako zbliżanie się końca wojny. A oprócz tego umniejszane było znaczenie informacji negatywnych i to zarówno przez czytelników nielegalnej prasy, jak i tworzących ją działaczy konspiracji, którzy starali się utwierdzić samych siebie i swoich odbiorców w przekonaniu, że alianci już niedługo pokonają III Rzeszę. Wszyscy byli zakładnikami swoich nadziei.

Czy mieszkańcy getta warszawskiego wyczekali na wiadomości o losach innych Żydów?

Oczywiście. I w wiadomościach, które zdobywali, widzimy ewolucję losu Żydów pod okupacją. Stołeczne getto było wyjątkowe nie tylko dlatego, że było największe i że dzięki temu mamy dostęp do potężnej bazy źródłowej pokazującej perspektywę zwykłych ludzi - relacji, dzienników, pamiętników, ale także dlatego, że trafiali tu Żydzi z wielu miejsc w okupowanej Polsce. I przywozili ze sobą wiadomości o tym, co ich spotkało i co działo się na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy i do ZSRR. Nabrało to szczególnego znaczenia po ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki, gdy rozpoczął się etap eksterminacji bezpośredniej - kiedy Niemcy zaczęli na masową skalę zabijać Żydów. Do Warszawy przyjechali wtedy z Wilna łącznicy organizacji żydowskich i przywieźli pierwsze informacje o tym, że w Ponarach rozstrzelano tysiące Żydów (w podwileńskich Ponarach zabito w latach 1941-1944 w sumie 80 tys. osób - red). Z kolei w lutym 1942 r. do Warszawy dotarł uciekinier z obozu w Chełmnie nad Nerem, pierwszego ośrodka Zagłady - Szlama ber Winer, który uczestniczył w grzebaniu ciał zamordowanych, i opowiedział działaczom konspiracji, jak zabijani są Żydzi.

Jeszcze przed zamknięciem getta Żydzi z Generalnego Gubernatorstwa mogli wyjechać, o ile mieli pieniądze. Może niektórzy myśleli więc, że Niemcy nie planują ich zamordować?