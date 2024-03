Jak poinformował w czwartek na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, Kongres USA zaakceptował sprzedaż Polsce lotniczych środków bojowych: rakiet dalekiego zasięgu powietrze-ziemia JASSM-ER, rakiet powietrze–powietrze średniego zasięgu AMRAAM oraz krótkiego zasięgu AIM-9X.

Gen. Bąk podkreślił, że Polska bardzo potrzebuje tego typu broni. „Same samoloty czy wyrzutnie rakiet bez amunicji są nic niewarte. Ta amunicja podnosi zdolność bojową naszych sił, zwłaszcza sił powietrznych” – dodał.

Zdaniem wojskowego, decyzja Kongresu to kolejne potwierdzenie tego, co władze amerykańskie podkreślały już wielokrotnie, że Polska wydaje odpowiedni procent PKB na obronność.

„Obecnie jest to około 4 proc. PKB i to jest coś niesamowitego. Pozostaje mieć nadzieję, że te pieniądze będą dobrze i mądrze wydawane. Patrząc na te zakupy broni w USA wydaje się, że są te pieniądze dobrze wydawane” – powiedział gen. Bąk.

W jego ocenie, Amerykanie jasno dają do zrozumienie, że Polska w regionie jest najlepszym partnerem w kwestiach militarnych. „Polska przoduje w tych działaniach również w NATO. Ten kredyt zaufania otrzymany 25 lata temu, kiedy wstąpiliśmy do NATO, dobrze wypełniliśmy” – powiedział.

Zdaniem gen. Bąka, obecny rząd kontynuuje politykę zagraniczną poprzedników, jeśli chodzi o stosunki z USA. „Nie widzę zagrożenia, żeby te stosunki miały się popsuć” – dodał generał.

W połowie marca, równocześnie z wizytą w Białym Domu prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska, Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 821 rakiet powietrze-ziemia AGM-158B JASSM o zasięgu niemal 1000 km za cenę maksymalną 1,77 mld dol., 745 pocisków powietrze-powietrze AIM-120C-8 AMRAAM średniego zasięgu za cenę do 1,7 mld oraz 232 pocisków taktycznych krótkiego zasięgu AIM-9X Sidewinder Block II za cenę do 219 mln.

Pociski powietrze-powietrze to rakiety przystosowane do użytku przez myśliwce F-16 i F-35, które nabyła Polska. To kolejny zakup amunicji tego typu, bo Polska już w poprzednich latach kupowała je od USA.

Ponadto doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zapowiedział w połowie marca, że prezydent Joe Biden zamierza udzielić Polsce pożyczki na zakup amerykańskiego uzbrojenia w wysokości 2 mld dol., a także zaoferować sprzedaż 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Na te ostatnie Departament Stanu USA wydał formalną zgodę już w ubiegłym roku.